"Дом научной коллаборации" создадут на базе Новосибирского технического госуниверситета

НОВОСИБИРСК, 27 августа. /ТАСС/. Образовательный проект "Дом научной коллаборации", который позволит школьникам заниматься робототехникой, промышленным дизайном, электроникой, откроется в 2020 году на базе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) по нацпроекту "Образование", сообщила ТАСС начальник управления стратегии образования НГТУ Наталья Плотникова.

"Университет проявил эту инициативу, потому что это наши будущие кадры. Регион нас с этой инициативой поддержал. Те лаборатории, которые мы запланировали, - это направления, которые у нас в университете очень хорошо на данный момент развиваются. Есть потенциал, есть сотрудники, которые могут с детьми в этих направлениях работать, заинтересовать их, а затем привлечь как абитуриентов", - рассказала Плотникова.

На площадках запланировано несколько лабораторий - ресурсосберегающей энергетики, электроники, робототехники и информационных технологий, интеллектуальных производственных технологий и промышленного дизайна. Также в обязательном порядке будут организованы уроки технологии и биологии, будет и помещение для занятий шахматами.

Располагаться "Дом научной коллаборации" будет в отдельном здании на улице Блюхера, где организуются занятия с детьми и студентами. Заниматься будут как школьники 5-11 классов, так и учителя - проект предусматривает занятия по повышению квалификации. Обучение учителей планируется сделать дистанционным, чтобы те могли заниматься без отрыва от педагогической деятельности, что особенно актуально для учителей школ, находящихся в малых городах и селах региона.

Открытие запланировано на осень 2020 года, в следующем сентябре в "Доме научной коллаборации" будут заниматься как минимум 150 школьников и 100 учителей. После того, как специалисты полностью разработают программу, информацию о наборе будут отправлять в школы. Изначально - расположенные в городе, затем и те, которые находятся в муниципальных районах области. Чтобы работать с детьми из других городов и сел, специалисты готовы проводить занятия и в выходные дни.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.