Инвесторы вложат 20 млрд рублей в объекты обращения с мусором в 2019 году

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Объем частных инвестиций в объекты обращения с отходами, которые будут введены в эксплуатацию в России по итогам 2019 года, составит 20 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

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"В текущем году внебюджетные средства направлены на строительство 73 объектов в 31 субъекте РФ. Еще шесть крупных объектов возведены на бюджетные средства. Их общая мощность - 8 млн тонн в год. Уже введены 38 объектов системы управления отходами. Это мусоросортировочные комплексы, цеха переработки, объекты утилизации <…> Еще 13 объектов будут введены в эксплуатацию до конца года, остальные - в следующем году. По предварительным данным, общий объем инвестиций по введенным в этом году объектам составит порядка 20 млрд рублей", - процитировали в пресс-службе главу Минприроды РФ Дмитрия Кобылкина.

Строительство объектов обращения с отходами - основная задача направления "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" национального проекта "Экология". Планируется, что с 2019 до 2024 года в его рамках удастся привлечь 182 млрд рублей частных средств в создание предприятий. То есть за последующие четыре года потребуется ежегодно инвестировать в два раза больше. Задачу поиска внешних средств реализует Российский экологический оператор (РЭО).

По словам Кобылкина, привлечению инвестиций способствовали принятые в 2018-2019 годах экономические меры. Так, напомнил министр, ставка платы за негативное воздействие на окружающую среду была заморожена на уровне 2018 года. Она должна была увеличиться до 194 рублей за тонну размещенных на полигоне отходов, но сохранится с 2019 по 2023 год на уровне 95 рублей. Также региональных операторов по вывозу мусора освободили от НДС, а отрасли дали возможность использовать до 2024 года полигоны, которые заработали до 1 января 2019 года, но не получили к тому моменту лицензии.