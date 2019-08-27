На портале госуслуг представили прототипы пяти новых суперсервисов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Портал госуслуг представил прототипы пяти новых суперсервисов интернет-режима: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека", сообщили ТАСС в кабмине во вторник.

В начале августа вице-премьер Максим Акимов и замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин представили первые пять прототипов сервисов, включая "Рождение ребенка", "Утрата близкого человека", "Поступление в ВУЗ онлайн", "Переезд в другой регион", "Цифровое исполнительное производство". По ним уже собрано более 2,5 тыс. отзывов, абсолютное большинство опрошенных оценивает их положительно, отмечают в кабмине.

Так, сервисы "Подача заявлений в правоохранительные органы" и "Обжалование штрафов онлайн" упрощают порядок подачи документов, "Правосудие онлайн" позволяет дистанционно подать иск, а затем участвовать в судебных заседаниях и отлеживать процесс до момента вынесения решения. "Пенсия онлайн" помогает держать под контролем пенсионные накопления, проверять и корректировать учет трудового стажа, а впоследствии быстро оформить выплаты и выбрать способ их получения. Сервис "Утрата близкого человека" помогает оформлять документы, получать пособии, наследство.

Как отметил Акимов, чьи слова приводят в кабмине, новые суперсервисы ориентированы на реальную жизненную ситуацию, за ними стоит глубокая трансформация внутренних процессов ведомств. "Наша главная цель - сделать так, как удобно человеку, а не так, как видится нам, чиновникам. Размещая прототипы суперсервисов, мы надеемся узнать, удобен и достаточен ли потенциальным пользователям функционал, дизайн, чего не хватает. Мы заинтересованы в ответах и реакции", - сказал он.

Паршин, комментируя запуск прототипов, подчеркнул, что такой формат работы уже себя оправдал, поскольку граждане, потенциальные пользователи функционала, активно проходят опросы и дают развернутые, конструктивные замечания. "В них содержится много того, что мы не замечали при разработке прототипов, либо это уходило на второй план. В сентябре мы планируем подвести итоги по первой десятке суперсервисов и рассказать о поступивших предложениях. И, конечно, в дальнейшем они будут учтены при доработке сервисов", - добавил замминистра.

Запуск в РФ суперсервисов предусмотрен нацпроектом "Цифровая экономика". Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы новые сервисы. До конца года на портале госуслуг будут размещены прототипы всех 25 суперсервисов.