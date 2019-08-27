В Забайкалье до конца 2021 года к интернету подключат 1,2 тыс. социальных объектов

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Свыше 1,2 тыс. социальных объектов в Забайкальском крае до конца 2021 года подключат к высокоскоростному интернету. Об этом во вторник журналистам сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

"Федеральное правительство выделяет 1 млрд 143 млн рублей на ближайшие 2,5 года для подключения к интернету и оплату трафика почти всех социально значимых объектов Забайкальского края - это в том числе фельдшерско-акушерские пункты, школы, пожарные части. До конца 2021 года будут подключены 1258 таких объектов", - сказал Носков. В беседе с корреспондентом ТАСС он уточнил, что до 2019 года в Забайкалье к высокоскоростному интернету были подключены около 300 объектов, а за этот год их число возрастет вдвое.

Министр добавил, что подключение социальных объектов к интернету позволит обеспечить им и отдаленные села.

"Мы изначально закладывали сильно завышенные требования к устанавливаемому оборудованию относительно потребностей ФАПов или школ. Это значит, что операторы пойдут дальше - в каждый дом или организацию, где будут предлагать подключение высокоскоростного интернета", - пояснил он.

По словам врио губернатора Александра Осипова, также рассматривается возможность внесения изменений в федеральное законодательство, которые будут предусматривать обязательное обеспечение интернетом сел с населением от 100 до 500 человек.

"Помимо этого, мы подготовили ряд технических решений, которые достаточно недорогие, и при этом позволят охватить интернетом села с населением менее 100 человек", - добавил глава региона. Он отметил, что в Забайкалье насчитывается 136 таких населенных пунктов.

"В ближайшие 2,5 года высокоскоростной интернет появится в абсолютном большинстве населенных пунктов Забайкальского края", - подчеркнул Носков.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.

Села перейдут на "цифру"

Правительство РФ выделило 76 млн рублей для обеспечения цифровым телевещанием отдаленных сел Забайкалья.

Забайкальский край вошел в список из 21 региона, где переход на цифровое телевещание отложили до 14 октября. Сроки отказа от аналогового вещания сдвинули из-за степных пожаров, которые в апреле перешли на 17 населенных пунктов, причинив ущерб на сумму свыше 1 млрд рублей.

"14 октября произойдет отключение аналогового вещания в Забайкальском крае, и сейчас компания по переходу на цифровое телевидение в самом разгаре. Федеральное правительство выделило 76 млн рублей для поддержки граждан, которые живут вне зоны эфирного цифрового вещания. Эти люди бесплатно получат спутниковые комплекты для приема 20 федеральных телеканалов", - сказал Носков.

Он добавил, что помощь также будет оказана малоимущим гражданам для покупки приставок или новых цифровых телевизионных приемников.

По словам врио губернатора Александра Осипова, речь идет о 10 тыс. семей, живущих в отдаленных селах. "До каждой нужно добраться, правильно установить оборудование, чтобы сигнал правильно принимался", - сказал он. Глава региона отметил, что сейчас работу осложняют дожди. Кроме того, в это время года до некоторых сел в Забайкалье можно добраться только с помощью авиации.

"Главная сложность заключается в том, чтобы донести до каждой семьи, до каждого человека тот факт, что страна переходит на цифровое вещание. В регионе организовано все, чтобы помочь людям, которые не смогли самостоятельно перейти на цифровое вещание. Существует штат волонтеров, и с сентября он будет в разы увеличен. В муниципалитетах проходят подомовые обходы", - добавил глава Минкомсвязи.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.