Власти Рязанской области пообещали решить проблему с яслями в регионе к 2022 году

ГОРКИ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Рязанской области планируют до 2022 года полностью решить проблему нехватки мест в ясельных группах детских садов. Об этом глава региона Николай Любимов доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву во время рабочей встречи.

"Мы рассчитываем до 2022 года совсем уйти от этой темы [нехватки мест для детей до трех лет], не иметь здесь никаких проблем", - сказал он. По словам Любимова, в регионе по нацпроекту "Демография" уже завершено строительство восьми объектов дошкольного образования, что дало новые 530 мест для детей до трех лет. Все эти объекты начнут работать с 1 сентября. "Это хороший результат", - оценил Медведев. Губернатор добавил, что в перспективе в области появятся еще около 1,7 тыс. мест в ясельных группах.

По словам главы региона, жители очень позитивно относятся к финансовой поддержке семьи при рождении детей, в Рязанской области это касается более чем 9 тыс. человек. "Инициатива президента [РФ Владимира Путина] о новых выплатах и увеличении срока выплат до трехлетнего возраста ребенка позволит с 40% до 70% увеличить число семей, которые могут получать такие выплаты, это поможет людям достойнее жить и воспитывать детей", - подчеркнул губернатор.

Он добавил, что в области строятся два физкультурно-оздоровительных комплекса, их планируют сдать в следующем году.

Любимов напомнил, что с 2018 года Рязанская область в числе шести пилотных регионов участвует в создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста. "Проект получает очень хороший отклик у пожилого населения, поскольку это помогает им, не уходя в стационар, даже дневной, получать помощь профессиональных сиделок и медиков, - сказал он. - Здорово, что такой проект реализуется. Мы планируем его продолжать вместе с Министерством труда и социальной защиты". Также регион участвует в проекте по профессиональному обучению граждан предпенсионного возраста, его прошли уже 247 человек. "Расчетная цифра по стоимости переобучения оказалась больше, чем мы потратили на самом деле, - отметил Любимов. - Но мы обучаем людей дешевле не потому, что делаем это некачественно, а потому, что столько реально стоит обучение. И мы готовы почти в два раза увеличить количество обучаемых".

Любимов заявил, что Рязанская область включена в 11 национальных проектов, на основе которых разработано 49 региональных проектов. Объем финансирования региона на эти цели из федерального бюджета составляет 6,6 млрд рублей, из регионального - 2,1 млрд рублей. "Планы исполнения по этому году - 8,7 млрд рублей, исполнено на данный момент 32,4%, но основное исполнение мы ожидаем по IV кварталу, - отметил губернатор. - Это связано со стройками".