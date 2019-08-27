Медведев призвал регионы поделиться идеями о модернизации первичного звена здравоохранения

На встрече с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым глава кабмина РФ отметил, что в первичном звене здравоохранения накопилось очень много проблем, и на совещании у президента РФ Владимира Путина по этому вопросу 20 августа были даны поручения подготовить предложения по совершенствованию порядка оказания услуг в этой сфере, а также о необходимости реконструкции и строительства новых центральных районных больниц.

ГОРКИ, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что намерен на совещаниях в правительстве обсудить модернизацию первичного звена здравоохранения, в связи с чем призвал регионы подготовить свои предложения по этой теме.

"Думаю, это актуально для Рязанской области, как и для всех наших областей. Просил бы вас тоже в эту работу включиться. Мы сейчас по линии правительства будем обсуждать эту тему - и у меня на совещаниях, и мои коллеги будут это делать. Естественно, я хотел бы получить ответные идеи со стороны регионов", - обратился Медведев к губернатору. Тот сообщил, что у региона уже есть предложения по данной теме.

На совещании 20 августа президент России поручил правительству РФ до 1 октября подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения, начать разработку соответствующих региональных программ, а также проанализировать всю организацию работы в первичном звене медицинской помощи.

Новые мобильные медкомплексы и больница

Любимов во время встречи также рассказал премьеру о том, что в Рязанской области в этом году было построено или отремонтировано 13 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Кроме того, за счет федеральных средств было закуплено 10 мобильных медицинских комплексов, которые ездят по различным населенным пунктам. Благодаря этому, по словам губернатора, в регионе в разы выросла выявляемость онкологических заболеваний и заболеваний кровеносной системы. "Правда, мы за счет этого вышли на первые места по количеству заболевших, но зато мы их выявляем", - заметил Любимов. "В любом случае выявляемость важнее, потому что это ключ к решению любой проблемы в сфере здоровья", - подчеркнул в ответ Медведев.

Губернатор сообщил также, что в этом году благодаря помощи из федерального бюджета в регионе будет достроена больница скорой медицинской помощи. "Это будет серьезный прорыв в здравоохранении и в снижении смертности, в том числе от ДТП. Потому что мы ее расположили так, чтобы она была рядом с федеральными трассами. И если у вас будет возможность, мы в этом году хотели бы пригласить вас посмотреть эту больницу", - обратился Любимов к Медведеву.

"Спасибо за приглашение", - ответил премьер.

Всего в национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения", "Кадровое обеспечение", "Национальные медицинские исследовательские институты", "Цифровая медицина" и "Экспорт медицинских услуг". По данным Минздрава России, федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого федерального проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.