Самарская область и Роскосмос подписали соглашение о научном обмене

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между научно-образовательным центром (НОЦ) Самарской области, созданным по нацпроекту "Наука", и корпорацией Роскосмос подписано во время авиасалона МАКС-2019 в Подмосковье. Об этом во вторник журналистам сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Сегодня мы подписали соглашения в рамках сотрудничества НОЦ региона с Роскосмосом. У нас, конечно, есть флагманское предприятие Роскосмоса - РКЦ "Прогресс". Работа между предприятиями ведется. Но оформление этого соглашения выводит нас на новую орбиту сотрудничества. НОЦ будет партнером для всей корпорации. Мы договорились о научном обмене", - сказал губернатор.

В рамках соглашения вузы региона будут получать ведущих специалистов в качестве лекторов. В Самаре пройдут совместные с Роскосмосом научные конференции.

"Наши научные разработки будут использоваться Роскосмосом в первоочередном порядке", - подчеркнул губернатор.

Роскосмос стал вторым партнером самарского НОЦ. В мае было подписано соглашение о сотрудничестве региона и госкорпорации Ростех.

"С Ростехом мы создали межрегиональный центр повышения производительности труда. Он уже работает, первые специалисты проходят переподготовку", - сказал Азаров.

Создание сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач национального проекта "Наука". Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.