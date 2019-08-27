Читинскую гимназию первой в России подключили к быстрому интернету по нацпроекту

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Высокоскоростной интернет запустили во вторник в начальной школе читинской гимназии №21. Она стала первым социальным учреждением в России, подключенным к интернету по нацпроекту "Цифровая экономика", сообщила пресс-служба главы региона.

"Глава Забайкальского края Александр Осипов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков приняли участие в запуске высокоскоростного интернета в начальной школе читинской гимназии №21. Министр подчеркнул, что образовательное учреждение Читы стало первым в стране социально значимым учреждением, где запущен высокоскоростной интернет в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура", - говорится в сообщении.

Школу-гимназию №21, созданную на базе бывшего детского дома, открыли в Чите в декабре 2017 года. Директор учреждения Татьяна Гарбуз рассказала, что раньше в начальной школе был только интернет с низкой скоростью, что не позволяло в полную силу использовать оборудование. Теперь 180 учеников смогут пользоваться быстрым интернетом, а педагоги - передавать собственный опыт в другие школы Забайкалья.

По информации региональных властей, в рамках нацпроектов все школы Забайкалья должны быть оснащены скоростным интернетом: в городах его скорость составит 100 Мбит/с, в селах - до 50 Мбит/с. Речь идет о 560 образовательных учреждениях, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. В 2019 году интернетом и всем необходимым оборудованием планируется оснастить 22 школы, а в 2020-м - еще 90.

В Минобразования Забайкальского края отметили ТАСС, что реализация проекта откроет учащимся доступ к качественным интернет-ресурсом, будет способствовать развитию дистанционного образования.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.