В Ленинградской области до конца года на благоустройство направят 1,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Благоустройство 122 территорий в Ленинградской области планируется провести в 2019 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", на эти цели будет направлено 1,3 млрд рублей. Об этом говорится в материалах правительства Ленинградской области к пресс-конференции, прошедшей во вторник в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Сумма финансирования на 2019 год составляет 1,3 млрд рублей. Всего в 2019 году будет благоустроено 122 территории, из них 49 дворовых территорий, 73 общественных в 83 муниципальных образованиях", - говорится в материалах.

Отмечается, что проекты благоустройства выбрали сами жители по итогам рейтингового голосования в марте 2018 года, которое прошло в 22 городах региона. Всего до 2024 года планируется благоустроить по нацпроекту 534 общественных пространства в Ленинградской области.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.