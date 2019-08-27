Власти Забайкалья за два-три года планируют обеспечить сотовой связью отдаленные села

ЧИТА, 27 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Подключение отдаленных и труднодоступных сел Забайкальского края к интернету позволит за два-три года обеспечить их сотовой связью, сообщил во вторник журналистам врио губернатора Александр Осипов по итогам совещания с главой Минкомсвязи РФ Константином Носковым.

"Разработаны специальные решения - и законодательные, и технические, и финансовые, которые, я думаю, за два-три года [позволят обеспечить] все наши села сотовой связью", - сказал Осипов. В пресс-службе главы региона уточнили, что речь идет о внесении изменений в федеральное законодательство, благодаря которым каждое село с населением от 100 до 500 человек будет обеспечено интернетом. Нацпроект "Цифровая экономика" также будет способствовать этому.

Носков пояснил, что до конца 2021 года в Забайкалье к высокоскоростному интернету подключат свыше 1,2 тыс. социальных учреждений. "После подключения к интернету власти совместно с сотовыми операторами будут решать проблему обеспечения сел связью", - добавил он.

В 2017 году власти Забайкальского края заявляли, что более 100 населенных пунктов приграничных районов не обеспечены сотовой связью, и для решения этой проблемы нужно до 664 млн рублей. В апреле этого года стало известно, что в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" полсотни населенных пунктов в приграничных районах Забайкалья до 2024 года обеспечат сотовой связью.

Забайкальский край граничит с Китаем и Монголией. Только с 2008 по 2015 годы приграничные территории Забайкалья покинули около 30 тыс. жителей - свыше 10% местного населения. Отток населения происходит из-за отдаленности районов от краевого центра и основных транспортных магистралей, слабого развития профильных отраслей экономики и крайне низкого уровня жизни.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.