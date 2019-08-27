Ученые возобновили работу над созданием каталога традиций и обычаев народов России

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Государственный российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова (ГРДНТ) благодаря участию в национальном проекте "Культура" возобновил работу над составлением электронного каталога объектов нематериального культурного наследия народов России, которая была начата в 2010 году. Об этом во вторник сообщила ТАСС заместитель директора государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова (ГРДНТ), руководитель Центра культуры народов России Мери Русанова.

Нематериальное культурное наследие представляет собой традиции, обряды и обычаи народов России, песенное искусство, а также прочие фольклорные особенности. Электронный каталог таких объектов формирует Государственный российский Дом народного творчества им. В. Д. Поленова. По словам Русановой, цель этой работы - сохранить нематериальное культурное наследие народов России, что является одной из задач национального проекта "Культура".

"Мы продолжаем большую работу по выявлению и формированию каталога объектов нематериального культурного наследия народов России. Мы его возрождаем благодаря нацпроекту, возобновили работу. Сейчас на данный момент в базе около тысячи объектов. Сейчас мы работаем над тем, чтобы привести ее в порядок и ратуем за то, чтобы в регионах были созданы свои реестры. Сейчас процентов 50 регионов уже имеют свои базы", - сказала Русанова в кулуарах международного фестиваля искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит", проходящего в Пскове.

Она пояснила, что каталог объектов нематериального культурного наследия народов России представляет собой электронную базу. "У нас все регионы многонациональные, в каждом работает группа ученых, работников культуры, выявляя сохранившееся, аутентичное наследие. Нематериальное наследие может быть в любом жанре: песенное, декоративно-прикладное искусство. [Ученые] описывают его и представляют [экспертам], которые определяют, является ли объект наследием. И если он является, его включат в электронную базу", - отметила собеседница агентства.

Международный фестиваль искусств и народного творчества "Финно-угорский транзит" проходит в Псковской области с 26 по 28 августа. Его тема - "Музыка и этностиль". Среди участников фестиваля - творческие коллективы, исполняющие народные песни в современной обработке и эстрадные композиции на родных языках, а также дизайнеры, создающие коллекции одежды и украшения в этническом стиле. В фестивале участвуют представители Карелии, Коми, Марий Эл, Мордовии, Башкортостана, Удмуртской Республики, Коми-Пермяцкого округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Эстонии. Учредители и организаторы фестиваля - Министерство культуры РФ, Ассоциация финно-угорских народов РФ, государственный российский дом народного творчества имени В. Д. Поленова и финно-угорский культурный центр России.