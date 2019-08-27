До 2024 года власти Карелии обеспечат жителей чистой водой

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Правительство Карелии утвердило проект "Чистая вода" нацпроекта "Экология", рассчитанный до 2024 года. Финансирование на пять лет составит 1,3 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

"С 2019 по 2024 год в рамках программы будут привлечены средства в размере 1 млрд 314 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1,3 млрд рублей", - рассказали в ведомстве.

Целью проекта является повышение качества питьевой воды с помощью модернизации и строительства очистных сооружений в районах республики. До конца 2020 года новая очистная станция стоимостью 153,5 млн рублей появится в Сортавале.

Как рассказали в региональном Минстрое, по этому объекту уже есть готовая проектно-сметная документация. Бумаги готовят для строительства проектов по водоочистке в Кеми, Пудоже и Сегеже.

Кроме того, до 2024 планируется реконструировать и построить новые водоочистные сооружения в Беломорске и Суоярви. Районным властям уже выделили средства из регионального бюджета на проектировочные работы. По итогам проекта "Чистая вода" в Карелии процент обеспечения качественной питьевой водой должен вырасти с 75 до 84,8.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Чистая вода".

Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.