Власти Севастополя рассчитывают, что жилищная программа удержит педагогов в городе

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Севастополя рассчитывают, что бесплатное служебное жилье для работников бюджетной сферы поможет удержать в городе имеющихся педагогов и привлечь новые кадры. Об этом сообщил во вторник на ежегодной конференции педагогических работников врио губернатора Михаил Развожаев.

Согласно паспорту национального проекта "Образование", одним из направлений работы в рамках нацпроекта является развитие кадрового потенциала сферы.

"Чтобы кадровый потенциал развивался, должны быть решены две базовые проблемы: заработной платы и жилья. Программа, если все получится так, как мы задумали, будет уникальной для РФ. Мы фактически будем как в прежние времена строить жилье и просто передавать его работникам бюджетной сферы Севастополя, которые хотели бы улучшить жилищные условия. Если такая программа получится, то мы совершим прорыв в сохранении нашего кадрового потенциала", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что сейчас ведется работа над программой. Врио губернатора отметил, что она будет рассчитана не только на педагогов, но также врачей, работников культуры и других бюджетников. Программа особенно нужна, например, для тех, кто не может выплатить даже начальный взнос за ипотеку или долгие годы стоит в очереди и пока не может получить жилье, добавил врио губернатора.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства, по данным на весну 2019 года, 262 педагогических работника нуждались в жилье и желали принять участие в такой программе.

В августе этого года Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным попросил создать отдельную программу поддержки строительства жилья в регионе объемом 12,2 млрд рублей. Он отметил, что в Севастополе строится много больниц, современных высокотехнологичных центров, школ, детсадов, но приезжающим на работу специалистам негде жить, программа позволит построить около 270 тыс. кв. м служебного жилья. Приступить к ее реализации, уточнил позднее Развожаев журналистам, власти города могут уже в 2020 году.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.