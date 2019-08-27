В Ивановской области увеличат финансирование сферы образования в пять раз

ТАСС, 27 августа. Объем федеральных средств, направленных на развитие образования в Ивановской области, в пять раз превысит финансирование за предыдущие четыре года за счет реализации нацпроекта "Образование". Об этом во вторник на областной августовской педагогической конференции сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский.

Он назвал беспрецедентным объем средств из федерального бюджета, который поступит на развитие образования в ближайшее время, включая 2019 год.

"За четыре года - это почти 2,5 млрд рублей. Для сравнения: за предыдущие четыре года в систему образования направлено 450 млн рублей", - отметил губернатор.

По словам Воскресенского, средства направят на строительство школ, детских садов, создание цифровой образовательной среды. В Кинешме запланировано открытие образовательного центра "Кванториум", в регионе появится аналог российского проекта "Сириус". В новом учебном году в образовательных организациях Ивановской области будут обучаться более 200 тыс. человек, половина из них - школьники, число которых увеличилось на 1,2 тыс. человек.

"Мы вводим в начале сентября два детских сада в Шуе и Кинешме, достраиваем школы в Савине и Каминском. Надеюсь, в этом году мы с вами перевернем страницу недостроев в системе образования, и у нас таких проектов больше не будет. Если что-то начинаем - должны доводить это до конца", - подчеркнул губернатор.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.