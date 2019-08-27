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Арктика сегодня

Техническое творчество будет доступно детям из сел ЯНАО благодаря мобильным "Кванториумам"

Дети из удаленных населенных пунктов смогут знакомиться с робототехникой, промышленным дизайном, медиатехнологиями и альтернативной энергетикой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Мобильные "Кванториумы" позволят детям из сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) заниматься техническими видами творчества. Необходимое оборудование уже приобретено, сообщила во вторник журналистам директор департамента образования ЯНАО Марина Кравец на региональном совещании педагогов "Национальный проект "Образование": точки роста" в Салехарде.

"По проекту "Успех каждого ребенка" у нас приобретено оборудование для мобильных "Кванториумов". По планам в гораздо более поздние сроки будут построены [стационарные] "Кванториумы" в городах Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск, а мобильные "Кванториумы" позволяют создать условия для занятия ребят техническими видами творчества в сельской местности", - сказала Кравец.

Как сообщается на сайте департамента образования ЯНАО, в 2019 году мобильные "Кванториумы" должны появиться в пяти районах округа: Шурышкарском, Приуральском, Пуровском, Тазовском и Надымском. С их помощью дети из удаленных населенных пунктов смогут знакомиться с робототехникой, промышленным дизайном, медиатехнологиями, альтернативной энергетикой и другими образовательными направлениями.

Как сообщалось ранее, всего до 2024 года планируется приобрести 13 мобильных технопарков "Кванториум" для каждого муниципалитета региона.

Региональное совещание педагогов "Национальный проект "Образование": точки роста" началось 27 августа в Салехарде, 29 августа оно продолжится в городе Муравленко и завершится в Новом Уренгое 30-31 августа. В ходе мероприятия учителя, руководители образовательных учреждений, представители власти и эксперты обсуждают региональные составляющие федеральных проектов нацпроектов "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период 2019-2024 годов. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАрктика сегодняЯмало-Ненецкий автономный округ
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