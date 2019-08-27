В школах Северной Осетии будут созданы более 100 шахматных гостиных

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 августа. /ТАСС/. Более 100 школ Северной Осетии будут оснащены шахматными гостиными по нацпроекту "Образование", сообщила во вторник пресс-служба министерства образования и науки республики.

"Оборудование уже начало поступать в образовательные организации республики. Изначально федеральная субсидия была выделена на 100 комплектов, но за счет экономии средств удалось приобрести на 10 больше. Одновременно в шахматной гостиной смогут заниматься 12 человек", - цитирует пресс-служба министр образования и науки Северной Осетии Людмилу Башарину.

В составе каждого комплекта демонстрационная доска с фигурами, шахматные столы со встроенной шахматной доской и фигурами, часы, стеллаж, кресла и пуфы. На приобретение шахматных гостиных из федерального бюджета было выделено свыше 9 млн рублей в рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование".

Как сообщила ТАСС Башарина, для шахматных гостиных, которые будут работать в урочное и неурочное время, выделено по одной ставке для преподавателей. Учителям будет предложено пройти переподготовку для обучения шахматам.

Министерством образования и науки Северной Осетии с 2018 года реализуется проект "Шахматное образование", в рамках которого уроки шахмат поэтапно вводятся в начальных классах. "По концепции проекта шахматы должны интегрироваться в систему школьного образования, так как это поможет раскрытию способностей и развитию логического мышления детей. А с приобретением шахматных гостиных увеличится охват школьников дополнительным образованием", - уточнила Башарина.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.