Калужская школа искусств впервые за 30 лет получила инструменты и оборудование

ТАСС, 27 августа. Детская школа искусств № 8, которая входит в тройку крупнейших в Калуге, благодаря национальному проекту "Культура" впервые за 30 лет закупила музыкальные инструменты, а также оборудование для художественного и хореографического отделений. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель директора школы по учебно-методической работе Евгения Грудинина.

"Наша школа замыкает тройку крупнейших в Калуге. Но, конечно, и наши денежные средства, и города ограничены, а музыкальные инструменты очень дорогие. Поэтому национальный проект нам очень помог - впервые за 30 лет мы закупили оборудование для художественного отделения, установили станки для хореографического, театральное отделение получило оборудование для двух залов, для нескольких отделений музыкальных закуплены инструменты. В общей сложности, мы обновили шесть отделений", - сказала она.

Всего по нацпроекту было закуплено 20 музыкальных инструментов, в частности дорогостоящий баян, а также студийные пульты, пюпитры, мебель, оборудование, учебная литература, отметили в пресс-службе правительства Калужской области. В учебном заведении ТАСС уточнили, что практически все инструменты были сильно изношены, что делало процесс обучения сложнее. При этом ученики школы искусств постоянно выигрывают региональные и даже международные конкурсы.

В настоящее время в школе установлены два кабинетных рояля, но они за 30 лет практически вышли из строя. "Дело в том, что ученика нельзя выпустить из школы по программам предпрофессионального образования, если он не играл на рояле", - пояснила Грудинина. Администрация школы надеется, что в следующем году благодаря нацпроекту удастся купить и рояли.

Нацпроект "Культура" разработан в целях реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. На реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей.