В Сахалинской области направили более 3 млрд рублей на подготовку школ к учебному году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области направили в этом году на подготовку школ к новому учебному году более 3 млрд рублей в рамках нацпроекта "Образование" . Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"На подготовку школ к новому учебному году направили свыше 3 млрд рублей", - говорится в сообщении. В 2018 году из областного бюджета на эти цели потратили в два раза меньше средств.

Из выделенных средств более 240 млн рублей ушло на приобретение учебников. Всего для муниципалитетов закупили более 645 тыс. экземпляров учебной литературы. Как уточнили ТАСС в правительстве, остальные средства направили на ремонт школ, обновление материально-технической базы и прочие нужны. Всего в этом году за школьные парты сядут около 58 тыс. островитян. Из них более 6 тыс. отправятся в первые классы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.