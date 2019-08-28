Регионы заключили 98% контрактов в рамках дорожного нацпроекта в 2019 году

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские регионы, по данным на 27 августа, заключили контракты на строительство более 6,37 тыс. объектов в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Это составляет 98,15% от запланированного объема на 2019 год. Об этом сообщил Минтранс РФ.

"По состоянию на 27 августа 2019 г. в план-график торгов включено 99,41% или 6 тыс. 456 объектов, из них 6 тыс. 374 объекта законтрактовано (98,15%)", - сообщили в министерстве.

Большинство регионов успешно завершили этап контрактации, исключение составляют Республика Крым, Ненецкий автономный округ, Тверская, Калужская и Магаданская области. В Минтрансе подчеркнули, что для достижения целей нацпроекта "необходим жесткий контроль со стороны глав субъектов Российской Федерации".

В министерстве также добавили, что на 27 августа выполнено 48,78% от общего объема работ текущего года по укладке верхнего слоя дорожного покрытия. Несколько регионов уже закончили реализацию мероприятий. В то же время менее 10% данных работ выполнено в Ненецком автономном округе, Республике Северная Осетия - Алания, Псковской области, Республике Крым, Тверской области, Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Новгородской области.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна возрасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9% (до 260,5 тыс. км), ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое увеличена (до 85%) доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.