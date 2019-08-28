Половину участников Менделеевского съезда представляют молодые ученые

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Ученые из 52 стран примут участие в XXI Менделеевском съезде, который пройдет в Петербурге 9-13 сентября. Половина зарегистрировавшихся являются молодыми учеными в возрасте до 35 лет, сообщил в среду министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков на пресс-конференции в ТАСС.

"В 2019 году на съезде ожидаем 3,2 тыс. участников. Ученые из 52 стран зарегистрировались уже для участия в работе, и это не предел. Половина из зарегистрировавшихся - молодые люди в возрасте до 35 лет, то есть те, кто связывает с химией, химическими технологиями свое профессиональное будущее. На съезде будет много интересного, ждем участия ведущих мировых ученых, российские и международные команды. Не исключено, что примут участие и нобелевские лауреаты", - сказал Котюков.

Он добавил, что повестка съезда связана не только с вопросами химии, также будут обсуждаться физика, медицина, биология и прикладные аспекты. По словам министра, проведение съезда является составной частью нацпроекта "Наука", который реализуется в России в соответствии с указом президента.

"Мы большие надежды связываем с развитием химии и химической технологии, тех компетенций, которые Россия традиционно имеет в этих областях. Наша страна в области химии уже сегодня является одним из мировых лидеров по проведению исследований, развитию различных технологических направлений", - добавил Котюков.

В работе XXI Менделеевского съезда по общей и прикладной химии примут 300 иностранных ученых. Основными темами съезда, который станет центральным событием Международного года периодической таблицы химических элементов, станут разработка новых лекарств, альтернативная энергетика, использование радиоактивных элементов в медицине и химия Вселенной.

2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным годом периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия открытия периодического закона Дмитрием Менделеевым. Церемония открытия Международного года состоялась 29 января в парижской штаб-квартире ЮНЕСКО. Официальное закрытие планируется провести в декабре в Японии. Ключевой задачей проведения Международного года для России является присвоение периодической таблице имени выдающегося русского ученого Дмитрия Менделеева.