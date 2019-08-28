В Адыгее запустили образовательный проект для детей, объединивший музыку и математику

МАЙКОП, 28 августа. /ТАСС/. Образовательный центр "Полярис-Адыгея", созданный в регионе в рамках нацпроекта "Образование", Кавказский математический центр Адыгейского госуниверситета (АГУ) и Республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ) запустили в республике новый проект, призванный изменить привычные стереотипы детей о классической музыке и математике. Об этом сообщила ТАСС в среду директор по информационно-имиджевой политике АГУ Ирина Тлюстангелова.

"Мы ищем нестандартные подходы и рассчитываем, что наш новый уникальный проект "Музыка математического парка" позволит изменить сложившиеся стереотипы в отношении классической музыки и увлечет в занятия математикой еще больше детей. Проект предполагает проведение музыкальных концертов в математическом парке, созданном при Кавказском математическом центре и РЕМШ. Общий идейный замысел проекта - популяризация науки и искусства", - сказала она.

Первый концерт классической музыки в современной обработке, намеченный на 31 августа, будет посвящен годовщине со дня появления математического парка - единственного в России музея математики под открытым небом. Парк создан на базе РЕМШ при участии Кавказского математического центра АГУ и Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук. На концерте, который соберет порядка 150 гостей, прозвучат произведения Баха, Моцарта, Вивальди, Пуччини, уточнила директор по информационно-имиджевой политике АГУ.

"Особенностью концерта является то, что его ведущие солисты - родители выпускников РЕМШ. В преддверии нового учебного года важно дать школьникам заряд положительной энергии и эмоций. Слушая музыку, мы попадаем в волшебное пространство звуков, решая математические задачи, погружаемся в мир чисел и геометрических образов. А ведь эти миры так тесно связаны друг с другом", - добавила Тлюстангелова.

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области науки, искусства и спорта "Полярис-Адыгея", созданный в республике по модели центра "Сириус" в рамках национального проекта "Образование", начнет работу в октябре на базе 18 лабораторий. "Полярис-Адыгея" будет работать в трех сферах - наука, искусство и спорт, для занятий подростков будет использоваться уже имеющаяся в регионе инфраструктура. Центр еще не начал полноценно функционировать, но уже ведет работу с одаренными детьми.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.