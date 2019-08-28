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Минздрав направил в правительство предложения по цеховым врачам на производствах

Ранее о желании возродить деятельность цеховых врачей в России сообщали "Известия"
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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минздрав России проработал и направил в правительство предложения по организации работы врачей на производствах. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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Ранее "Известия" сообщали, что в России намерены возродить деятельность цеховых врачей. Минздрав России должен был проработать вопросы, связанные с организацией деятельности медиков. Минтруд, Роспотребнадзор, Федеральный фонд ОМС (ФФОМС), Фонд социального страхования (ФСС), Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) должны были проработать вопросы стимулирования работы медиков в рамках предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве.

"Минздравом России были обобщены предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве. В настоящее время данный документ представлен в правительство Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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