Пожилые люди Чувашии смогут пройти обучение на хлебопекаря и предпринимателя

ЧЕБОКСАРЫ, 28 августа. /ТАСС/. Чебоксарский экономико-технологический колледж Минобразования Чувашии запустил бесплатные курсы для граждан предпенсионного возраста в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография". Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе правительства республики.

"Уже начались занятия по компетенции "Предпринимательство", в ходе которых слушатели приобретут навыки, необходимые для ведения успешного бизнеса. С 28 августа приступят к занятиям предпенсионеры, которые выбрали компетенцию "Хлебопечение". В ходе лабораторно-практических занятий они изучат все технологические этапы приготовления хлеба и булочных изделий", - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить по вечерам два-три раза в неделю. Кроме того, колледж продолжает прием заявок по направлениям "Портной" и "Парикмахер". На обучение приглашаются мужчины 56-60 лет, женщины 51-55 лет и предпенсионеры по особым условиям.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.