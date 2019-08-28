Ленобласть стала участником эксперимента по созданию нацсистемы управления данными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Ленинградская область вошла в число пилотных регионов по реализации экспериментов Национальной системы управления данными. Соответствующее соглашение подписали во вторник власти региона и руководство Аналитического центра при правительстве РФ.

"Правительство Российской Федерации, Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, связывают очень большие ожидания с успехом данного эксперимента, потому что нам по сути на примере и с активным участием Ленинградской области необходимо протестировать новые технологические инновации, которые впоследствии будут распространены на всю страну и помогут создать эффективно работающую национальную систему управления данными, которая позволит улучшить своевременность, качество и единство информационных ресурсов как на федеральном, так и на региональном уровне", - сказал руководитель Аналитического центра при правительстве РФ Владислав Онищенко после подписания соглашения.

Эксперимент позволит повысить качество и доступность данных федеральной информационной адресной системы в регистре избирателей, а также создаваемой цифровой аналитической платформы Росстата, уточнили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что важно научиться управлять большими данными, которые собирают для принятия качественных управленческих решений. "Те регионы, которые вошли сегодня в эксперимент, их задача - синхронизировать свои данные с данными Российской Федерации, научиться использовать единые данные, потому что мы действительно хотим принимать все управленческие решения на основе больших данных, это непросто, этому надо учиться, я думаю, что Российская Федерация нам в этом поможет", - сказал Дрозденко.

Система управления данными объединит в себе методологические, правовые, организационно-управленческие, информационно-технологические элементы, обеспечивающие координацию на федеральном, региональном и муниципальном уровнях деятельности по обработке государственных данных.

В конце мая глава Минкомсвязи Константин Носов сообщил, что министерство с привлечением других ведомств проведет до конца марта 2020 года пять экспериментов в рамках создания национальной системы управления данными (НСУД). Формирование НСУД предусмотрено национальным проектом "Цифровая экономика".

Нацпроект "Цифровая экономика"

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.