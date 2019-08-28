Медведев в ближайшее время проведет совещание по очистке Волги

"Есть такая важная составляющая, как сбережение и очистка уникальных водных объектов таких, как Байкал или Волга, - сказал премьер, открывая совещание о расходах федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. - Кстати, через пару дней как раз планирую провести совещание по бассейну Волги с выездом на место". Он отметил, что к участию в этом совещании приглашены некоторые члены кабинета министров.

В целом, говоря о расходах бюджета на ближайшую трехлетку, Медведев назвал важным блок расходов, связанный с рациональным природопользованием. Он отметил, что в этом направлении многое делается в рамках национального проекта "Экология", который включает в себя также три госпрограммы.

"Проблем здесь предостаточно и эти проблемы кричащие, вызывающие большое неудовольствие людей, - заметил Медведев. - Это и свалки, и выбросы, которые в атмосфере во многих наших населенных пунктах превышают нормативы, пожары, о которых в последнее время мы неоднократно с вами говорили, совещание проводили, меры принимали".

Премьер-министр при этом констатировал определенные успехи в сельском хозяйстве. По его словам, решена задача продовольственной безопасности, обеспечение внутреннего рынка продукцией российского производства. Он отметил, что Россия вошла в число стран-лидеров по экспорту зерновых, что явилось результатом последовательной государственной поддержки. "Естественно, она должна быть продолжена", - сказал Медведев, указав на тот факт, что для агропромышленного комплекса специального нацпроекта не существует, однако масштабы поддержки и финансирования в этой сфере вполне с ним сопоставимы.

Премьер отметил, что власти стараются учитывать потребности сельского хозяйства в области магистральной инфраструктуры. "Все это теперь также заложено в новую, масштабную государственную программу по комплексному развитию сельских территорий, которая будет действовать со следующего года", - констатировал он, предложив участникам совещания обсудить каким образом наполнять ее финансово. Глава правительства обратил внимание на поддержку экспорта продовольствия, рыбы и рыбной продукции.