Карелия получит 78,5 млн рублей на ремонт школьных спортзалов и спортплощадок

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 августа. /ТАСС/. Карелия до 2022 года получит 78,5 млн рублей из федерального бюджета на ремонт спортзалов и спортплощадок при сельских школах по проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Об этом сообщил в среду во время августовского общественно-педагогического форума министр образования региона Роман Голубев.

"Нам поступила информация о подтверждении федерального финансирования программы - 78,5 млн рублей нам выделено до 2022 года", - сказал он.

Средства из федерального бюджета на ремонт спортзалов в сельских школах выделяются Карелии уже несколько лет подряд. По словам Голубева, с 2020 года условия проекта изменятся: теперь под программу попадают также школы районных центров, что важно для модернизации инфраструктуры образовательных учреждений в регионе.

"Нагрузка на спортивные залы райцентов, школы городских поселений очень высокая, там сотни обучающихся, а вид спортивного зала оставляет желать лучшего. С этого года условия отбора изменили. Теперь мы сможем направлять средства на спортивные залы школ в городских поселениях, но приоритетом на ближайший период все-таки остаются сельские школы", - уточнил он.

В 2019 году ремонт спортзалов должны завершить в 23 школах. На эти цели из бюджета выделено 21,8 млн рублей. Министр отметил, что в настоящее время уровень готовности работ составляет 95%.