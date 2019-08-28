Школы искусств Ленобласти получили около 3 тыс. инструментов по нацпроекту "Культура"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Детские школы искусств в Ленинградской области получили около 3 тыс. новых музыкальных инструментов в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом сообщила в среду журналистам заместитель председателя регионального комитета по культуре Ольга Мельникова, выступая в петербургском пресс-центре ТАСС.

"На сегодняшний день в наши региональные школы искусств уже поставлено порядка 3 тыс. музыкальных инструментов <…> Это станет большим импульсом к развитию талантов наших детей", - сказала она.

Кроме того, в рамках регионального проекта "Культурная среда" в области приобрели два передвижных многофункциональных культурных центра, оснащенных мобильной сценической площадкой, видео-, звуковым и световым оборудованием. На их базе можно будет проводить концерты и другие массовые культурные мероприятия, особенно актуально это для жителей сельской местности, отметила Мельникова. Поставка первого такого мобильного автоклуба в Дом народного творчества Ленинградской области ожидается 8 сентября, он будет ориентирован на Подпорожский, Тихвинский и Бокситогорский районы.

"Учитывая то, что больше всего сел у нас в Волосовском районе, то этот район точно так же получит оборудованный современный многофункциональный передвижной культурный центр", - добавила она.

В рамках проекта "Творческие люди", направленного на поддержку профессионального сообщества и выявление молодых дарований, 150 работников культуры прошли переподготовку на базе Санкт-Петербургского института культуры и будут применять полученные знания в культурно-досуговых учреждениях региона.

Виртуальные концерты

По проекту "Цифровая культура" в выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" в октябре откроется виртуальный концертный зал. "Оборудование уже закуплено, прошел его монтаж, и с 1 октября наши жители смогут познакомиться с творчеством москвичей и уральских музыкантов", - сказала Мельникова.

Зрители - как взрослая, так и детская аудитория, в том числе воспитанники детских садов - смогут посещать трансляции концертов, которые будут проходить в Московской областной филармонии и филармонии Екатеринбурга. В дальнейшем, по ее словам, предполагается наладить взаимодействие с учреждениями и в других регионах.

Также в этом году в рамках проекта "Цифровая культура" Выборгский замок представит первую для региона выставку на базе приложения "Артефакт". "Выставка, посвященная Средневековью, будет доступна любому жителю нашей страны", - уточнила Мельникова.

Финансирование нацпроекта

Как отметил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов, по нацпроекту "Культура" в субъекте на 2019 год предусмотрено в общей сложности 145 млн рублей, из них 57 млн - это средства федерального бюджета и 88 млн - из регионального бюджета. Финансирование реализации нацпроекта "Культура" в Ленинградской области с 2019 года по 2024 год составит свыше 830 млн рублей.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 113,5 млрд рублей. При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.