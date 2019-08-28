{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Калужская область подписала соглашение о рекультивации полигонов

По словам замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Руслана Маилова, в 2019 году планируется начать проектирование рекультивации пяти полигонов ТКО.

ТАСС, 28 августа. Власти Калужской области подписали с московской компанией договор о рекультивации закрытых полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительством области с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" подписано соглашение о рекультивации всех региональных полигонов ТКО, выведенных из эксплуатации. Мероприятия по реализации соглашения будут проходить в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в течение шести лет", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что рекультивация подразумевает возрождение ценности земель для хозяйственного использования, а также улучшение условий природной среды и экологической обстановки.

В свою очередь заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов сообщил ТАСС, что в этом году планируется начать проектирование рекультивации пяти полигонов ТКО. При этом, по его словам, всего в регионе 17 выведенных из эксплуатации полигонов.

В нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, входит 11 подразделов. На его исполнение планируется потратить 4 трлн 41 млрд руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияКалужская областьНовая система обращения с ТКО
Глава Минстроя назвал Курганскую область образцом в реализации нацпроектов
По словам Владимира Якушева, "на пятерку" отработаны проекты в рамках городской среды, безопасных качественных дорог, а также по другим направлениям
Читать полностью