Калужская область подписала соглашение о рекультивации полигонов

ТАСС, 28 августа. Власти Калужской области подписали с московской компанией договор о рекультивации закрытых полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

"Правительством области с ООО "ГазЭнергоСтрой - Экологические технологии" подписано соглашение о рекультивации всех региональных полигонов ТКО, выведенных из эксплуатации. Мероприятия по реализации соглашения будут проходить в рамках федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" в течение шести лет", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что рекультивация подразумевает возрождение ценности земель для хозяйственного использования, а также улучшение условий природной среды и экологической обстановки.

В свою очередь заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Руслан Маилов сообщил ТАСС, что в этом году планируется начать проектирование рекультивации пяти полигонов ТКО. При этом, по его словам, всего в регионе 17 выведенных из эксплуатации полигонов.

В нацпроект "Экология", рассчитанный до 2024 года, входит 11 подразделов. На его исполнение планируется потратить 4 трлн 41 млрд руб.