Власти Ленобласти рассчитывают досрочно решить проблему второй смены в школах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают ликвидировать вторую смену в местных школах раньше 2024 года, как это установлено национальным проектом "Образование". В настоящее время эта проблема есть в десяти школах региона, при этом число школьников в Ленинградской области ежегодно растет, сообщил в среду председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

"В рамках национального проекта мы реализуем проект "Современная школа", и задачи, которые перед нами стоят - до конца 2021 года полностью обеспечить детей до трех лет местами в детских садах и до 2024 года обеспечить односменный режим работы всех школ Ленинградской области. По нацпроекту стоит 2024 год, но, если по нашим планам [новые школы] будут построены и введены в эксплуатацию, я думаю, мы раньше, чем [наступит] 2024 год, решим эту задачу", - рассказал Тарасов на пресс-конференции в региональном информационном центре ТАСС.

По словам председателя комитета, во вторую смену учатся более 2 тыс. человек в десяти школах региона. При этом ежегодно в Ленинградской области количество детей школьного и дошкольного возраста увеличивается на 7 тыс. человек. "Это достаточно серьезная цифра, но нам удается не только удерживать уровень второй смены, но и постепенно сокращать", - отметил Тарасов. Проблема есть в трех районах, и на этих территориях строятся новые учреждения.

"Это Кировский район, Шлиссельбург - идет завершение строительства новой школы, мы рассчитываем, что с 1 сентября следующего года там второй смены уже не будет. Это город Гатчина, здесь также ведется строительство школ. И Всеволожский район - наиболее сложная для нас территория с точки зрения того, что там миграционный приток и повышение рождаемости; все это создает определенное напряжение", - пояснил глава комитета.

В этом году планируется сдать две школы на 950 мест в поселке Бугры Всеволожского района, учебные заведения строят в поселках Мурино и Кудрово. Еще несколько школ отремонтируют, за счет чего они смогут принять большее число учеников. Кроме того, в сентябре в районе откроется шесть детских садов. "Результаты проекта люди должны почувствовать не к 2024 году, а уже сегодня, и вот сегодня люди эти изменения уже видят", - считает Тарасов.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.