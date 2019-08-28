В Петербурге утвердили программу развития паллиативной медицины до 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга в среду утвердили программу "Развитие системы паллиативной медицинской помощи на 2019-2024 годы". Как сообщается в релизе пресс-службы администрации губернатора Петербурга, действующий глава города Александр Беглов поручил в течение месяца подготовить предложения по реализации программы.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов дал поручение профильным комитетам вместе с общественными организациями, депутатами Государственной Думы РФ и Законодательного собрания Санкт-Петербурга в течение месяца подготовить предложения по реализации программы и проработать дорожные карты", - говорится в релизе.

По данным пресс-службы, эта программа предусматривает оптимизацию уже имеющихся у города наработок по оказанию комплексной медико-социальной и психологической помощи тяжелобольным людям. Для этого, как отмечают в администрации, необходимо создать профильный координационно-методический центр и разработать алгоритм взаимодействия медицинских организаций с соцучреждениями, составить реестр пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи, увеличить число коек в хосписах и количество патронажных бригад, которые выезжают на дом. Также в рамках программы будет усовершенствовано обеспечение пациентов наркотическими обезболивающими препаратами, для чего, в том числе, будет расширена сеть аптек, которые выдают такие препараты.

Президент России Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию озвучил необходимость ускорить развитие в стране паллиативной помощи. Также по итогам заседания Государственного совета в конце декабря 2018 года он дал поручение к 1 сентября 2019 года на основе лучших практик разработать программу развития данного вида помощи в каждом регионе страны.

Улучшение качества и увеличение доступности медицинской помощи, в том числе в стационарных учреждениях социального обслуживания населения, является целями национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".