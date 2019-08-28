Участие добровольцев в развитии городов обсудят на форуме в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Повышение привлекательности городов и участие волонтеров в их развитии обсудят эксперты на первом Всероссийском молодежном форуме развития территорий, который открывается в четверг в Ставрополе. Участниками мероприятий двухдневного форума станут несколько сотен молодых людей, сообщили ТАСС в правительстве Ставропольского края.

"Ставрополь принимает первый Всероссийский молодежный форум развития территорий. Ожидается, что его участниками станут несколько сотен студентов, молодых специалистов, добровольцев. Вместе с экспертами участники обсудят роль волонтеров в развитии территорий, представят свои проекты", - пояснили в правительстве региона.

В первый день форума будет обсуждаться повышение качества жизни в городах, участники начнут разработку проектов благоустройства и развития нескольких территорий Северо-Кавказского федерального округа и Ставропольского края. Ключевым событием форума станет пленарная сессия "1000 городов", которая пройдет во второй день.

"Эксперты обсудят ряд важных вопросов о развитии территорий: какие ресурсы необходимы для создания новых точек притяжения в городах, как сделать даже малый город привлекательным для своих жителей и конкурентоспособным на фоне развитых мегаполисов, какова роль добровольческой деятельности в развитии территорий", - сообщается на сайте Минстроя РФ.

Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и правительство Ставропольского края.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.