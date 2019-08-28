В ДВФУ разработают модель современного кампуса для строительства в университетах страны

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) разрабатывает модель современного студенческого городка по заказу Министерства науки и высшего образования РФ в рамках нацпроекта "Образование". Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе вуза, разработка находится в завершающей стадии.

"Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) завершает разработку модели студенческого городка мирового уровня для Министерства науки и высшего образования России в рамках проекта "Экспорт образования". По замыслу авторов проекта, студенческий городок продемонстрирует новый уровень сервиса и будет соответствовать мировым стандартам качества, что положительно отразится на привлечении иностранных абитуриентов в российские вузы. Модель нового кампуса может быть использована при строительстве студенческих городков согласно национальному проекту "Образование", одной из задач которого является создание 70 тысяч мест для проживания обучающихся к 2024 году", - сообщили в пресс-службе.

Рабочая группа проанализировала рынок иностранных абитуриентов и изучила статистические данные, которые позволили определить приоритеты при строительстве будущего кампуса. Также проанализированы четыре типовых сценария создания и эксплуатации студенческого городка на примере российских образовательных учреждений: "обособленный кампус" (Московский физико-технический институт, ДВФУ, "Сколтех"); "распределенный кампус" (Научно-исследовательский университет Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики); "кампус в моногороде" (Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"); "межуниверситетский кампус".

На сегодняшний день кампус ДВФУ является одним из самых современных в России. В нем единовременно проживают более 10 тысяч человек, при этом почти 3,5 тысячи студентов вуза являются иностранцами.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.