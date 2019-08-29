Вертолетную площадку оборудуют в тюменской больнице скорой помощи до конца года

ТАСС, 29 августа. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о финансировании строительства вертолетной площадки на территории областной клинической больницы № 2 в Тюмени, сообщила в четверг пресс-служба губернатора.

"Сегодня именно областная больница № 2 выполняет функции больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Наличие вертолетной площадки позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий для оказания экстренной профильной помощи", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, на обустройство вертолетной площадки по нацпроекту "Здравоохранение" из областного бюджета выделили около 3 млн рублей. Завершить работы планируется до конца года.

С января 2018 года в области для оказания медицинской помощи санавиацией используется вертолет Ми-8АМТ, оборудованный специальным модулем и системой жизнеобеспечения, которая позволяет проводить интенсивную терапию во время полета. Вертолет базируется в аэропорту Плеханово и дежурит круглосуточно.

Для нужд санавиации в регионе используются действующие аэропорты Тюмени - Плеханово и Рощино. Модернизирована и принята в эксплуатацию вертолетная площадка Сузгун в Тобольске.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.