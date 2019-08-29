В Кронштадте запустили первую в России пилотную 5G сеть в масштабах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Первый в России проект по запуску 5G-сигнала, который охватывает весь город, запустили в Кронштадте. На первом этапе новой технологией смогут воспользоваться социально-значимые объекты, сообщила в четверг журналистам пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

"ПАО "МТС" и компания Huawei при содействии администрации Санкт-Петербурга запустили в Кронштадте первую в России масштабную предкоммерческую сеть связи пятого поколения, охватив 5G-сигналом практически всю населенную часть города. Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на первом этапе новой технологией смогут воспользоваться социально значимые объекты. Планируется, что дальше на основе 5G-сети в регионе будут внедряться инновационные решения и сервисы в области ЖКХ, транспорта, промышленности, образования и туризма.

"Развертывание сетей 5G является одной из важных составляющих национального проекта "Цифровая экономика". Высокая скорость и способность передавать большой массив данных без задержки в сетях пятого поколения необходимы для развития таких инновационных технологий, как умные города, интернет вещей, беспилотный транспорт, виртуальная реальность и многих других", - добавили в администрации.

По программе нацпроекта, к 2021 году сеть 5G должна появиться в 10 городах с населением больше 1 млн человек.

Нацпроект "Цифровая экономика" включает шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на его исполнение планируется потратить свыше 1,634 трлн рублей.