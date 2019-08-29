В России выбрали организации, которые создадут математические центры мирового уровня

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Совет по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня выбрал четырех победителей конкурсного отбора по созданию центров сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова по итогам заседания.

"По результатам состоявшегося обсуждения, закрытого голосования, которое прошло в преддверии сегодняшнего заседания, победителями стали четыре проекта: Математический институт им. В. А. Стеклова РАН (Москва), Санкт-Петербургский международный математический институт имени Леонарда Эйлера, Московский центр фундаментальной и прикладной математики, а также Математический центр в Академгородке (Новосибирская область)", - сказала Голикова.

Для участия в конкурсе было отобрано 9 заявок, которые объединяют 11 городов из различных регионов Российской Федерации. Центры могут создаваться как на базе одной организации, так и на базе консорциума организаций.

Математический институт имени Стеклова РАН планирует создать центр на базе своей организации. Санкт-Петербургский международный математический центр им. Леонарда Эйлера намерены организовать Петербургский госуниверситет и петербургское отделение Математического института им. Стеклова РАН. В консорциум Московского центра фундаментальной и прикладной математики войдут МГУ, Институт прикладной математики имени Келдыша РАН и Институт вычислительной математики имени Марчука РАН. Новосибирский госуниверситет и Институт математики им. Соболева СО РАН создадут "Математический центр в Академгородке".

В четверг в Минобрнауки прошло заседание Совета по государственной поддержке создания и развития математических центров мирового уровня. Отмечается, что на поддержку создания и развития математических центров мирового уровня в 2019 году будет израсходовано 320 млн рублей, а в 2020 году - 640 млн рублей из федерального бюджета. Всего на финансирование математических центров до 2024 года предусмотрено более 3,7 млрд рублей, включая средства федерального бюджета в размере более 3,5 млрд рублей.

Согласно целям нацпроекта "Наука", к концу 2020 года должно быть создано не менее четырех международных математических центров. Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год (включительно).