Регионы ЦФО подготовят проекты модернизации первичного звена медицины к лету 2020 года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) к лету 2020 года разработают и представят предложения по модернизации первичного звена здравоохранения, так как в нем имеются проблемы. Об этом сказал полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев на совещании по нацпроекту "Здравоохранение" в администрации Липецкой области, где он находится с рабочей поездкой.

"Мы проводили опросы населения: состояние системы здравоохранения волнует людей в первую очередь, как в России, так и в Центральном федеральном округе, в Липецкой области. Неслучайно эта проблема постоянно находится в центре внимания президента России, недавно было большое совещание, посвященное модернизации первичного звена. Перед регионами поставлена задача внимательно посмотреть на состояние первичного звена и подготовить к лету следующего года программы его модернизации", - сказал Щеголев.

Он добавил, что за последние пять лет количество жалоб населения в Липецкой области выросло в 2,5 раза, при этом более 40% обращений граждан поступали через администрацию президента Российской Федерации и министерство здравоохранения России, и это говорит о том, что люди не находили помощи на местах. Но за первое полугодие 2019 года количество жалоб снизилось на 20%, в полтора раза уменьшилось их число в федеральные структуры.

"Значит, работа стала более ориентированной на людей. А жители Липецкой области ощутили, что их проблемы могут решаться на местном уровне. Поэтому необходимо и далее направлять усилия на решение медицинских проблем каждого человека", - отметил полпред в ЦФО.

20 августа министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании у президента РФ Владимира Путина по вопросам модернизации первичного звена отметила, что дефицит врачей в нем составляет 25 тыс. человек, а среднего медицинского персонала - 130 тыс. человек. В четырех регионах оклад врачей составляет менее 30% от зарплаты, и только в 10 регионах он превышает 50%. Путин потребовал проанализировать всю организацию работы в первичном звене здравоохранения и принять дополнительные меры по его укреплению.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.