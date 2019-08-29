Липецкие власти заложат в бюджет региона 2020 года средства для роста зарплат врачей

ТАСС, 29 августа. Власти Липецкой области предусмотрят в бюджете региона средства для роста зарплат врачей, медработников среднего и младшего звена в 2020 году. Об этом временно исполняющий обязанности главы Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в ходе совещания по нацпроекту "Здравоохранение" в администрации Липецкой области, в котором принял участие полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Тема зарплат медработников стала вновь актуальной после заявления об увольнении врачей из Нижнего Тагила. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание региональных властей на необходимость решения проблемы низких зарплат медработников.

"Мы на следующий год начинаем закладывать в бюджет увеличение денежного содержание врачебного персонала, среднего и младшего медперсонала. Оно, конечно, не будет таким, как бы нам всем хотелось, но на уровне надбавок - мы сейчас рассматриваем, что бы это могло быть. Также [подана] законодательная инициатива в наш региональный совет депутатов о так называемом "губернском миллионе" - мы как субъект должны иметь возможности покупать редчайших специалистов, потому что оборудование подкупили, в целом, учреждения медицины находятся в неплохом состоянии, и нужны люди", - сказал Артамонов.

По предложению Артамонова, врачи дефицитных специальностей смогут получить единовременную социальную выплату в размере 1 млн рублей, если они трудоустроятся в городские и сельские государственные медучреждения региона. В списке дефицитных для Липецкой области значится 22 медицинских специальности, а общая нехватка врачей в регионе - 256 человек.

Артамонов добавил, что в 2019 году из бюджета области на модернизацию здравоохранения и на закупку медоборудования выделено порядка 500 млн рублей. "Большая часть оборудования уже поступила в больницы в основном, это оборудование, которое позволяет на ранней стадии обнаружить то или иное заболевание", - уточнил врио главы региона.

Шестеро врачей из двух хирургических отделений Центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении из-за высокой нагрузки и низких зарплат. Позже врачи отозвали свои заявления. По данной ситуации проводятся проверки. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что региональные власти должны активно вмешиваться в ситуацию, если зарплата врачей опускается ниже средней по экономике. Он напомнил, что президент поставил цель поддерживать зарплаты врачей на уровне не ниже средней по экономике в том или ином субъекте РФ.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.