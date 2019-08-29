МТС и Huawei запустили пилотную зону 5G на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мобильный оператор МТС и китайская Huawei запустили пилотную зону сети связи пятого поколения (5G) на ВДНХ в Москве. Сеть 5G в диапазоне 28 ГГц и 4,9 ГГц будет работать в районе павильона "Умный город" департамента информационных технологий столицы и предназначена для тестирования решений Smart City, сообщает оператор.

"Планируется, что на территории тестовой зоны МТС откроет лабораторию 5G для стартапов, разрабатывающих продукты на основе сети пятого поколения по целому ряду направлений, в том числе в сфере облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата, IoT и новых форматов вычисления и хранения данных", - говорится в сообщении.

В 2020 году пилотная зона 5G будет действовать на большей части территории ВДНХ, уточнили в компании. В части тестирования технологий Smart City планируется работать с проектами, направленными на повышение безопасности, развитие транспортной системы и систем управления городскими службами. Также будут заниматься разработкой для города продуктов на основе дополненной и виртуальной реальности.

Ранее в четверг МТС и Huawei запустили пилотную зону в Кронштадте, охватив 5G-сигналом населенную часть города. Кроме МТС пилотную зону 5G в столице запустили Tele2 на Тверской улице и "Мегафон" - в деловом центре "Москва-Сити".

В 2018 году соглашения о развитии 5G были заключены властями Москвы с операторами связи "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн"). На ПМЭФ-2019 заключено еще несколько договоров в этой области. Так, "Ростелеком", Tele2 согласились создать новую тестовую зону 5G в Москве в июле-октябре 2019 года, правительство Москвы и МТС условились сделать еще один такой пилот на ВДНХ. Сейчас запланированы восемь тестовых зон 5G в столице - спорткомплекс "Лужники", "Москва-Сити", инновационный центр "Сколково", ВДНХ, улица Тверская, Воробьевы горы, парк Горького и парк "Зарядье". Полноценного покрытия власти Москвы рассчитывают добиться в 2023 году.

Развитие сетей связи нового поколения является частью мероприятий федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика".