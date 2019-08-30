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Больницы Самарской области начнут дистанционно передавать ЭКГ благодаря нацпроекту

В проекте принимают участие 35 медицинских организаций в отдаленных селах и в шести городах региона

САМАРА, 30 августа. /ТАСС/. Районные больницы Самарской области, отдаленные от областного центра, и бригады скорой помощи получили возможность дистанционно передавать электрокардиограммы (ЭКГ) в Самарский областной клинический кардиологический диспансер из сел региона благодаря национальному проекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области.

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"В Самарской области реализуется проект по дистанционной передаче электрокардиограмм от районных больниц и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер", - говорится в сообщении.

В проекте задействованы 35 медицинских организаций в отдаленных селах Самарской области, а также в шести городах региона. В областном кардиодиспансере установили программное обеспечение, которое обладает элементами искусственного интеллекта и помогает врачам поставить развернутый диагноз. ЭКГ поступают в круглосуточном режиме по защищенному каналу связи. Кардиограма поступает с расшифровкой, благодаря чему специалисты в короткий срок могут принять решение, куда именно госпитализировать пациента.

"В рамках нацпроекта в Самарской области создается телемедицинская система дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) от районных больниц (приемных отделений, амбулаторий, ФАПов) и бригад службы скорой медицинской помощи в Самарский областной клинический кардиологический диспансер.  Нововведение направлено на своевременное оказание помощи пациентам и, соответственно, на спасение жизней", - цитируют в сообщении заместителя министра здравоохранения Самарской области Асланбека Майрамукаева.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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