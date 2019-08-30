ФАС согласовала новый проект Стратегии здорового образа жизни

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала разработанный Минздравом России доработанный проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года, говорится в тексте письма ФАС, с которым ознакомился в пятницу портал "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является информационное агентство ТАСС.

В тексте письма сообщается, что ФАС "рассмотрела доработанный проект Стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года и согласовывает его в представленной редакции".

В частности, в обновленной редакции стратегии приводится новое определение понятия "здоровый образ жизни". "Здоровый образ жизни - это образ жизни человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих факторов риска, к числу которых относятся употребление табака, вредное потребление алкоголя, нерациональное питание, отсутствие физической активности, а также неадаптивное преодоление стрессов".

Там отмечается также, что "по оценкам Национального исследовательского института профилактической медицины, совокупный ущерб от неинфекционных заболеваний составляет около 3,6 трлн рублей, что эквивалентно 4,2% ВВП, причем большая его часть была обусловлена потерями и сокращением численности населения из-за преждевременной смертности". К неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые, злокачественные новообразования, хронический болезни органов дыхания, диабет и другие.

Реализация мер стратегии, по расчетам Минздрава России, позволит к 2025 году сократить потребление табака среди детей (до 10%) и взрослых (до 26%), а также сокращение подушевого потребления алкоголя до 9 литров на душу населения. Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, должна превысить 55%. Значительный вклад в сокращение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний внесет и увеличение числа людей, контролирующих артериальную гипертонию, до 37%. Доля детей, посещающих медицинские организации с профилактической целью, должна превысить 50%.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".