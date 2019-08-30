Более 20 мобильных медкомплексов поступят в Ростовскую область до конца года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Более 20 мобильных медицинских комплексов поступят в Ростовскую область до конца 2019 года в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного правительства.

"Всего для развития системы первичной медико-санитарной помощи по нацпроекту "Здравоохранение" в нынешнем году в регион поступят 24 мобильных медицинских комплекса. Из федерального бюджета на их закупку выделено 210,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Помимо флюорографов, в этом году также будут приобретены четыре комплекса для оказания первичной медико-санитарной помощи и десять передвижных маммографов.

"Современное оборудование и технику в рамках национального проекта "Здравоохранение" уже получили центральные районные больницы Зимовниковского и Орловского районов", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже раза в год. На реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.