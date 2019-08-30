В России до конца 2019 года построят 100 новых школ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Регионы России по программе нацпроекта "Образование" до конца года построят 100 новых школ, а за все время реализации проекта будет организовано 240 тыс. новых учебных мест. Об этом в пятницу сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева перед началом Общероссийского родительского собрания.

"Быстрее всего ощущается строительство новых школ, потому что задача национального проекта "Образование" - она триединая - это инфраструктура, содержание и кадры. Инфраструктура в первую очередь ощутима. До конца года мы построим 100 школ, а к 2024 году мы должны построить 240 тыс. новых школьных мест", - сказала министр журналистам.

Васильева добавила, что по программе федерального проекта "Учитель будущего" в 15 регионах построят центры профессиональной переподготовки для учителей.

"В этом году мы вводим 2 тыс. новых точек роста - это упор на сельские школы, чтобы именно сельские школы стали центрами гуманитарного и технического образования", - отметила министр.

Первое Общероссийское родительское собрание прошло в 2014 году. В 2019 году площадкой проведения стала Академическая гимназия № 56 города Санкт-Петербурга. Сбор вопросов осуществлялся через сайт Министерства просвещения РФ и соцсети. Партнером в проведении собрания выступила "Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей" (НРА).