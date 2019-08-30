Под Волгоградом подали 2,5 млн кубометров воды в пересыхавшую Волго-Ахтубинскую пойму

ВОЛГОГРАД, 30 августа. /ТАСС/. Волгоградские власти завершили в пятницу подкачку воды в пересыхавшую из-за маловодья Волго-Ахтубинскую пойму, в течение трех недель насосными станциями в протоки подано 2,5 млн кубометров воды, сообщили ТАСС в администрации региона.

"Всего насосными станциями, как и планировалось, с 7 августа по сегодняшний день подано 2,5 млн кубометров воды. Исполнитель работ - федеральное государственное бюджетное учреждение "Волгоградмеливодхоз". Комитет сельского хозяйства региона выделил на эти работы 10 млн рублей, из бюджета Среднеахтубинского района было направлено более 100 тыс. рублей", - сказала представитель обладминистрации.

По данным областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, вода в настоящее время в ериках (речных протоках) "поднялась до нормальной отметки, которая соответствует многолетним среднегодовым значениям". "Повысился также уровень грунтовых вод, это позволит обеспечить водой жителей, пользующихся скважинами и колодцами",- сказала представитель облкомприроды.

В феврале 2019 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами сообщил о выделении средств на улучшение экологической ситуации в междуречье Волги и Ахтубы. Вице-премьер Алексей Гордеев тогда пояснил, что речь идет о строительстве водовода в истоке реки Ахтубы, создании насосных станций и других сооружений. Проект реализуется для сохранения экосистемы Волго-Ахтубинкой поймы, что предусмотрено федеральным проектом "Оздоровление Волги" (входит в нацпроект "Экология").

В конце июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время посещения площадки для будущего строительства комплекса гидротехнических сооружений вблизи Волжской ГЭС заявил, что этот масштабный проект для обводнения Волго-Ахтубинской поймы позволит улучшить качество жизни полумиллиона человек. Построить гидротехнические сооружения, насосные станции, а также мини-ГЭС планируется в течение пяти лет. Общая стоимость проекта - около 10 млрд рублей.