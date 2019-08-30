Курская область получит около 1 млрд рублей субсидий на обновление ДК и создание библиотек

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Администрация Курской области получит около 1 млрд руб. из федерального бюджета на модернизацию сельских домов культуры, создание модельных библиотек, виртуальных концертных залов по нацпроекту "Культура". Об этом в пятницу на совещании в Курске сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова. Также выделенные средства предназначены для создания центра культурного развития в регионе и реконструкции краеведческого музея.

"Курская область активно включились в реализацию нацпроекта "Культура". Сегодня из распределенных денег порядка 1 млрд руб. получит Курская область. Деньги пойдут на обновление сельских домов культуры. Сегодня уже 17 таких домов культуры в проекте, и это не предел. Деньги пойдут на создание модельных библиотек, создание виртуальных концертных залов, на строительство центра культурного развития", - сказала Ярилова.

Как отметила замминистра культуры, Курская область стала одним из 39 регионов России, где в ходе реализации нацпроекта "Культура" будет создан центр культурного развития.

Как сообщил ранее ТАСС и.о. главы комитета по культуре Курской области Валерий Яковлев, подобный центр в регионе создадут в 2023 году. На его территории разместятся концертный зал, музейно-выставочные площади, помещения для занятия творчеством, кинозалы для детей и взрослых.

"Предусматриваются средства и на реставрацию, реконструкцию краеведческого музея. Такая заявка от Курской области подана, и эти работы мы будем осуществлять", - добавила Ярилова.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г."

Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.