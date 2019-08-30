Власти Липецкой области построили по нацпроекту новое здание детской поликлиники в Усмани

"Строительство нового двухэтажного здания детской поликлиники общей площадью более 1 тыс. кв. м велось в течение пяти месяцев в рамках нацпроекта "Здравоохранение", - сказал он. По словам Артамонова, общая стоимость строительства превысила 56 млн рублей, средства были выделены из регионального бюджета Липецкой области. Как отметил врио главы региона, новая поликлиника создана с учетом федерального проекта "Бережливая поликлиника" в соответствии с программой "Доступная среда".

Старое здание поликлиники площадью почти 400 кв. м было построено до 1917 года и не соответствовало нормативам. В новом, рассчитанном на 150 посещений в смену, оборудованы просторные врачебные и процедурные кабинеты, две палаты дневного стационара, колясочная и кабинет кормления. "Для новой поликлиники закуплено свыше 300 единиц современного оборудования, в том числе офтальмоскоп, аппараты УЗИ, физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор и бактерицидные облучатели", - сказал Артамонов. Он подчеркнул, что на покупку оборудования выделили более 5,8 млн рублей, из которых 61,5% - деньги федерального бюджета, 38,5% - бюджета области.

В пресс-службе региональной администрации ТАСС уточнили, что в Усманском районе проживает более 9,6 тыс. детей в возрасте до 17 лет, из них детей до 14 лет - более 8 тыс. и детей в возрасте до 1 года - почти 450. Собеседник агентства пояснил также, что в новой детской поликлинике будут трудиться свыше 30 медработников, каждый из которых имеет достаточный опыт и знания для оказания квалифицированной медпомощи.