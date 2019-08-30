Ульяновская область рассчитывает удвоить число экспортеров и объем экспорта к 2024 году

УЛЬЯНОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Власти Ульяновской области намерены в два раза увеличить объем экспорта и число экспортеров благодаря реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"Наша основная задача - помочь сделать первый, самый трудный, шаг нашим предприятиям в этом направлении, дать дополнительные возможности для выхода на внешние рынки, построить удобную инфраструктуру и логистические решения, чтобы упростить процесс. Благодаря реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" мы рассчитываем к 2024 году удвоить и число экспортеров, и объем экспорта", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Морозова.

По итогам первого полугодия область поставила на внешний рынок продукции на $580 млн ($150 млн за аналогичный период прошлого года). Большую часть занимает экспорт несырьевых товаров - 98,5% - в том числе автотехника, топливо, продукты неорганической химии, механическое оборудование, оптика, мебель, зерно, древесина и продукция деревообработки.

По словам председателя совета директоров Корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслана Гайнетдинова, местные производители поставляют свой товар в 102 страны. Основными торговыми партнерами являются Египет, Казахстан, Германия, Белоруссия, США, Узбекистан, Венгрия, Азербайджан, Чехия, Бразилия, Саудовская Аравия. На сегодняшний день зарубежным партнерам предлагаются более 300 товаров 20 компаний региона.

В рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" в Ульяновской области утверждены четыре программы: "Промышленный экспорт", "Экспорт услуг", "Экспорт продукции АПК" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". В 2019-2024 годах на исполнение мероприятий нацпроекта планируется направить более 956 млрд рублей из федерального бюджета.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.