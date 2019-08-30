В Алтайском крае модернизируют две библиотеки по нацпроекту "Культура"

БАРНАУЛ, 30 августа. /ТАСС/. Алтайский край выиграл конкурс Минкультуры России на получение федеральных средств по федеральному проекту "Культурная среда", благодаря этому модернизируют две библиотеки на 15 млн рублей и создадут в них новое удобное пространство для работников и посетителей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства культуры региона.

"Минкультуры РФ объявило результаты конкурса среди регионов на получение федеральных средств на создание в 2020 году модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта "Культурная среда". 15 млн рублей будет выделено краю в рамках нацпроекта "Культура" на модернизацию двух библиотек", - сказали в пресс-службе.

Победителями конкурса признаны Центральная городская библиотека имени Леонида Мерзликина в Новоалтайске и библиотека-филиал № 10 Центральной библиотечной системы Барнаула. На модернизацию учреждения в Новоалтайске выделено 10 млн рублей, на которые планируется полностью преобразить пространство библиотеки. Его разделят на специальные зоны, оснастят новой мебелью и техникой, приобретут 4,5 тыс. новых книг.

"Новоалтайская городская библиотека обладает уникальным фондом краеведческих документов, связанных с именем алтайского поэта Леонида Мерзликина и историей города Новоалтайска, она известна не только как культурно-просветительское учреждение, но и как активная площадка для творчества и саморазвития", - отметили в Минкультуры края.

Барнаульская библиотека получит 5 млн рублей - там также планируется модернизировать пространство, которое включит три крупных блока помещений: информационно-досуговый, читательский и служебный. В холле сделают ресепшн, информационные стенды, места для отдыха и общения. Для пополнения фонда библиотеки приобретут более 6 тыс. новых изданий. Персонал библиотеки получит возможность повысить свою квалификацию.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей. До 2024 года планируется создать 450 мультимедиа-гидов по музеям и выставочным проектам.