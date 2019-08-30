В Ижевске открыли детский сад на 220 мест, строительство которого ранее было заморожено

ИЖЕВСК, 30 августа. /ТАСС/. Открытие детского сада на 220 мест, строительство которого было ранее заморожено из-за отсутствия финансирования, состоялось в Ленинском районе Ижевска. Стоимость проекта составила более 200 млн рублей, большую часть выделили из федерального бюджета, в том числе по нацпроекту "Демография".

Строительство детского сада начали в декабре 2013 года. В 2016 году работы были приостановлены. Но в 2018 году после поступления средств из федеральной казны строительство возобновилось. Ранее на месте нового образовательного учреждения располагался пустырь.

"Детский сад действительно большой и очень современный, в нашем районе такой ждали очень давно. Он рассчитан на 220 мест, четыре группы будут для детей ясельного возраста и 8 групп для детей дошкольного возраста. Мы надеемся, что данный детский сад будет действительно новаторским", - рассказала журналистам на открытии заведующая детским садом № 20 Ирина Калабина.

По ее словам, помимо технологического оснащения, игрового оборудования, мебели и современной развивающей среды, в детском саду будет располагаться лаборатория для Stem-образования.

"Это робототехника, компьютеризация, мультиграфия, такие программы будут водиться для дошкольников, они уже разработаны для определенной возрастной группы", - пояснила Калабина, уточнив, что в сентябре учреждение начнет принимать детей на адаптацию. Педагоги для этого уже подобраны.

По словам вице-премьера Удмуртии Анастасии Муталенко, для проектирования детского сада приглашались дизайнеры, также учитывались пожелания родителей, которыми они делились на собраниях.

"На собраниях с родителями мы учитывали все пожелания, кроме методических кабинетов, музыкального и спортивного залов, здесь есть новейшее оборудование и лаборатория, чтобы дети развивались, шли затем в школы и прославляли то место, где они родились, выросли и жили", - сказала Муталенко.

Строительство детских садов

Строительство детского сада именно в этом районе было обусловлено, в том числе, очередью детей микрорайона "Зарека" в детский сад. Она составляет 894 человека.

Кроме того, в районе появляются новостройки. За счет этого растет число молодых семей с детьми. Сейчас, по словам главы Ижевска Олега Бекмеметьева, в очереди на места в детские сады для детей до 3 лет в столице Удмуртии состоит около 6 тыс. человек.

"В целом, очередь более 6 тыс. детишек в возрасте до 3 лет в детские сады, поэтому нам необходимо около 30 подобных детских садов. Мы создали для себя карту - это касается школ и детских садов - с теми местами, где нам не хватает учреждений, мы определили земельные участки, на которых по генплану, по строительным нормативам, можно строить детские сады и школы в ближайшее время", - рассказал Бекмеметьев.

В следующем году власти Ижевска намерены заключить соглашения на строительство детских садов еще в двух районах города. В 2020 году в столице Удмуртии откроется учреждение на 116 мест в районе "Сельхозвыставка". Также в 2019 году на территории республики откроют 27 новых яслей, которые будут располагаться в различных районах.

"По нацпроекту "Демография" у нас откроется 27 яслей. Они начнут принимать именно малышей. Все строительство бы

ло ориентировано на районы, кому-то нужны были отдельные ясли, кому-то дополнительное здание к детскому саду, чтобы родителям было удобно. Первые ясли открылись в Можге, до конца года они будут открыты все", - сказала Муталенко.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.