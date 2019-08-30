Нижегородская область реализует мероприятия по оздоровлению Волги на сумму 6 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Нижегородская область приступила к реализации мероприятий, предусмотренных федеральным проектом "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология", на общую сумму около 6 млрд рублей. Об этом сообщил в пятницу губернатор региона Глеб Никитин на совещании о развитии водохозяйственного комплекса в бассейне Волги в Астрахани.

"Нижегородская область по проекту оздоровления Волги является регионом-лидером по объему выделенных ресурсов и по количеству мероприятий, которые мы планируем осуществить. В 2019 году из федерального бюджета [на эти цели] выделено 3 млрд 279 млн рублей, мы начали реализовывать 23 мероприятия общей сметной стоимостью 6 млрд рублей", - отметил Никитин.

Он добавил, что в соответствии с федеральным проектом предполагается создание очистных сооружений на территории девяти районов и шести городов Нижегородской области. "В зоне строительства очистных сооружений проживают более 1 млн человек. Это [реализация проекта по оздоровлению Волги] серьезно повлияет на общую ситуацию в регионе и на качество жизни", - отметил Никитин, добавив, что все мероприятия, предусмотренные федеральным проектом, будут осуществлены в установленные сроки.

По данным региональных властей, благодаря строительству и модернизации станций водоочистки объем загрязненных сточных вод, поступающий в Волгу на территории Нижегородской области, планируется снизить в три раза.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года и включает 11 подразделов, в том числе федеральный проект "Оздоровление Волги". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 трлн рублей.