Объекты обращения с мусором будут включать в федеральную схему по итогам инспекции

ТАСС, 30 августа. Объекты обращения с мусором в регионах РФ не будут автоматически переноситься из схем обращения с бытовыми отходами в субъектах в создаваемую федеральную схему, им предстоит пройти проверку для этого. Методику проверки разрабатывает сейчас Российский экологический оператор (РЭО), сообщил ТАСС заместитель гендиректора компании Вячеслав Духин.

"Разрабатывается методика проведения технических обследований инфраструктурных объектов. Эти обследования позволят получить достоверные данные о состоянии инфраструктуры в регионах. По итогам обследований будет приниматься решение о целесообразности включения обследованных объектов в федеральную схему обращения с отходами", - сказал он.

Федеральная схема обращения с отходами будет электронной, на ее базе будет работать информационная система учета всех потоков бытового мусора в РФ. Согласно нацпроекту "Экология", схема должна быть создана до 31 декабря 2020 года. Однако, по словам гендиректора РЭО Дениса Буцаева, ее рабочая версия может появиться до конца 2019 года.

Планируется, что модель объединит информацию из схем обращения с отходами всех субъектов РФ. В ней будут отображаться источники мусора, все объекты перегрузки, накопления, сортировки, переработки, сжигания отходов и полигоны. РЭО приступил к разработке архитектуры платформы в марте 2019 года.

Проверки в регионах

Духин сообщил, что РЭО проверил схемы обращения с отходами 40 регионов РФ и нашел в большинстве из них недоработки.

"РЭО провел ревизию 40 территориальных схем обращения с отходами. Результаты показали, что большинство этих схем нуждаются в существенной доработке. Регионам необходимо скорректировать соответствие количества отходов утвержденным нормативам их накопления, уточнить показатели мощности объектов инфраструктуры, показатели по отбору вторичных материальных ресурсов на объектах обработки твердых коммунальных отходов, детально прописать, как осуществляется раздельный сбор мусора, обозначить, как налажено межтерриториальное взаимодействие", - сказал он.

Духин напомнил, что ревизию всех региональных схем обращения с мусором в РФ на предмет ошибок РЭО предстоит завершить до 1 ноября 2019 года. Компания проверяет эти документы на соответствие требованиям законодательства и наличие экономического обоснования решений о размещении объектов. Дополнительно к этому в схемах норматив должен соответствовать массе реально образующихся отходов, и на это количество должно быть заложено достаточно мощностей сортировок и полигонов. Ко всему прочему субъекты должны отобразить переход на раздельный сбор отходов в этих документах.

По словам Духина, некачественно разработанные схемы обращения с отходами - одна из основных проблем, из-за которых регионы затягивают переход на новую систему обращения с мусором. К этому прибавляется замедленное определение региональных операторов и тарифов.

Сейчас, продолжил он, из 85 субъектов РФ в реформу обращения с мусором не вошли 11 регионов: Архангельская, Владимирская, Курганская и Рязанская области, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Москва и Санкт-Петербург. При этом Москва и Санкт-Петербург имеют исключительное право не переходить на новую систему до 2022 года, а остальным предстоит завершить необходимые процедуры до конца 2019 года.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в РФ 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с несанкционированными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы зафиксированы в паспорте нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.